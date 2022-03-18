«Овечкин оставляет в прошлом великих игроков». Тренер «Вашингтона» — о рекорде россиянина

Главный тренер «Вашигтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о новом рекорде капитана команды Александра Овечкина. Россиянин обошёл легендарного чешского форварда Яромира Ягра по количеству голов в истории НХЛ и стал лучшим европейцем по этому показателю. Сейчас на счету Овечкина уже 768 шайб.

«Гол Овечкина? Это одна из его точек. Это было потрясающе. Конечно, это был важный гол в тот момент — они все важные, — но этот был ещё важнее. Многозначительный гол.

Ови обходит великих игроков. Он оставляет в прошлом великих игроков. Я думаю, это то, что делает его особенным. Подняться вверх по списку и увидеть людей, которых обошёл… знаете, это большой подвиг», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.