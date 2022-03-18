Плющев — об удалении Карри: не думаю, что Шарипзянов подставлялся под удар

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал эпизод матча второго раунда плей-офф между «Металлургом» и «Авангардом». На 11-й секунде встречи канадский форвард «сталеваров» Джош Карри в центре площадки столкнулся с защитником «ястребов» Дамиром Шарипзяновым и был удалён до конца матча за удар в область головы и шеи.

«Если судить по телевизионной картинке, то он действительно попал в лицо — здесь никуда не денешься. Может быть, с другой камеры это выглядело по-другому.



Карри шёл применять силовой приём, но Шарипзянов наклонил голову. Не думаю, что он подставлялся под удар, потому что это серьёзные вещи. Так получилось, что попал. Хоккей — контактная игра. Не думаю, что со стороны Карри это был умышленный приём. Накал борьбы такой, что игроки не всегда себя контролируют.

То, что это произошло уже на 11-й секунде? На мой взгляд, это просто случайность — просто игроки так настроены на борьбу. Да, сразу большой штраф, который, в общем-то, и решил настрой», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.