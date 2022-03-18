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Шестёркин — второй в списке на лучшего игрока сезона, Овечкин — шестой по версии сайта НХЛ

Шестёркин — второй в списке на лучшего игрока сезона, Овечкин — шестой по версии сайта НХЛ
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин занял второе место в голосовании авторов официального сайта Национальной хоккейной лиги за кандидатов на награду «Харт Трофи» — трофей, который вручают лучшему игроку регулярного сезона НХЛ.

По итогам голосования Шестёркин набрал 44 балла, трое обозревателей поставили его на первое место. Первую позицию занял нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, на его счету 52 очка и семь первых мест. Тройку замкнул форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс с 41 баллом (три).

Нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, лидирующего в гонке бомбардиров сезона, поставили на четвёртую строчку (34 очка; одно первое место). Его одноклубник Леон Драйзайтль — седьмой.

Отметим, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял лишь шестое место, набрав девять очков (одно первое место). Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — девятый с пятью баллами.

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