«Металлург» за 40 минут матча с «Авангардом» нанёс лишь шесть бросков в створ

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит первый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». К началу третьего периода гости ведут со счётом 7:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За первые 40 минут матча «Металлург» смог нанести лишь шесть бросков в створ ворот «Авангарда». Один из них завершился голом Брендана Лайпсика. «Ястребы» за этот же отрезок бросили 24 раза, сумев отличиться семь раз. Шайбы на свой счёт записали Иван Телегин, Наиль Якупов, Кирилл Семёнов, а также Дамир Шарипзянов и Николай Прохоркин, оформившие по дублю.

Отметим, что российский голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин был заменён на 16-й минуте встречи после четырёх пропущенных голов.