«Авангард» разгромил «Металлург» со счётом 8:1 в первом матче второго раунда плей-офф

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился первый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:1 (4:0, 3:1, 1:0).

Уже на 11-й секунде матча форвард хозяев Джош Карри был удалён до конца встречи за удар в область головы и шеи. Через минуту Иван Телегин открыл счёт. На 6-й минуте Дамир Шарипзянов увеличил преимущество команды. На 13-й минуте Наиль Якупов забил третий гол. На 16-й минуте Николай Прохоркин забросил четвёртую шайбу. После этого Василий Кошечкин был заменён на Ивана Налимова.

На старте второго периода Брендан Лайпсик отыграл один гол. Через минуту Кирилл Семёнов с передачи Владимира Брюквина восстановил преимущество в четыре шайбы. На 33-й минуте Дамир Шарипзянов оформил дубль, а на 39-й и Прохоркин забил свой второй гол. Точку в матче голом на 46-й минуте поставил 19-летний Тимофей Давыдов.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч состоится послезавтра, 20 марта. Он также пройдёт в Магнитогорске.