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«Авангард» разгромил «Металлург» со счётом 8:1 в первом матче второго раунда плей-офф

«Авангард» разгромил «Металлург» со счётом 8:1 в первом матче второго раунда плей-офф
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В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился первый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:1 (4:0, 3:1, 1:0).

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
18 марта 2022, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 8
Авангард
Омск
0:1 Телегин (Якупов, Цегларик) – 01:11 (5x4)   0:2 Шарипзянов (Цегларик, Прохоркин) – 05:02 (4x4)   0:3 Якупов (Береглазов, Цегларик) – 12:13 (5x4)   0:4 Прохоркин (Сошников, Сведберг) – 15:00 (5x5)   1:4 Лайпсик (Чибисов, Яковлев) – 22:53 (5x4)   1:5 Семёнов (Брюквин) – 23:59 (5x5)   1:6 Шарипзянов (Цегларик, Семёнов) – 32:48 (5x5)   1:7 Прохоркин (Сошников, Сведберг) – 38:48 (5x5)   1:8 Давыдов (Сошников, Якупов) – 45:11 (5x5)

Уже на 11-й секунде матча форвард хозяев Джош Карри был удалён до конца встречи за удар в область головы и шеи. Через минуту Иван Телегин открыл счёт. На 6-й минуте Дамир Шарипзянов увеличил преимущество команды. На 13-й минуте Наиль Якупов забил третий гол. На 16-й минуте Николай Прохоркин забросил четвёртую шайбу. После этого Василий Кошечкин был заменён на Ивана Налимова.

На старте второго периода Брендан Лайпсик отыграл один гол. Через минуту Кирилл Семёнов с передачи Владимира Брюквина восстановил преимущество в четыре шайбы. На 33-й минуте Дамир Шарипзянов оформил дубль, а на 39-й и Прохоркин забил свой второй гол. Точку в матче голом на 46-й минуте поставил 19-летний Тимофей Давыдов.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч состоится послезавтра, 20 марта. Он также пройдёт в Магнитогорске.

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