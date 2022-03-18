«Металлург» потерпел крупнейшее поражение в истории в плей-офф КХЛ

«Авангард» впервые в плей-офф КХЛ забросил восемь шайб в одном матче. Это произошло в первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Омичи одержали победу со счётом 8:1. До этого лучшим достижением было семь голов: «Нефтехимику» в 2011 году и «Салавату Юлаеву» — в 2018-м.
Кроме того, «Авангард» добился самой крупной победы в плей-офф КХЛ. Предыдущей самой крупной победой «ястребов» был результат 6:0 с «Адмиралом» в 2017 году и «Ак Барсом» — в 2019-м.
«Металлург», в свою очередь, потерпел самое крупное поражение в плей-офф КХЛ. Предыдущее самое крупное поражение — 1:6 с «Локомотивом» в 2009 году.
Напомним, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился первый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:1 (4:0, 3:1, 1:0).
- 18 марта 2022
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