19-летний защитник «Спартака» Савиков забил первый гол в карьере в КХЛ, поразив ворота СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит первый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Спартаком». К середине первого периода гости ведут со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 6-й минуте матча 19-летний защитник Егор Савиков взял инициативу на себя. Нападающий смело прорвался по центру, вошёл в зону и бросил верхом — шайба влетела под перекладину ворот Ларса Юханссона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что для Савикова этот гол стал первым в карьере в Континентальной хоккейной лиге. Он набрал первое очко. Для защитника матч со СКА — 19-й в КХЛ.