«Ужасное представление с нашей стороны». И.Воробьёв — об 1:8 с «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал разгромное поражение со счётом 1:8 в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».



«Ужасное представление с нашей стороны сегодня. Есть день, чтобы перезагрузиться — и в бой. Был план на игру, но мы от него отошли после этого удаления и двух пропущенных шайб. Если сказать аккуратно, то у нас не многое получалось сегодня. Всё, что могло пойти не так, пошло не так.



«Металлург» перехитовал «Авангард», когда уже поезд ушёл. Не было никакого напряжения в первом периоде, просто два гола мы пропустили. Дело не в напряжении, а в том, что мы были не в своей тарелке. Реально ли этот «Авангард» обыграть за счёт скорости? Ну, мы обыгрывали в сезоне», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.