И. Воробьёв: у игроков «Авангарда» задание — лежать на льду при ударе в голову или спину

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после разгромного поражения со счётом 1:8 в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» прокомментировал момент, произошедший на 11-й секунде встречи. Канадский форвард «сталеваров» Джош Карри в центре площадки столкнулся с защитником «ястребов» Дамиром Шарипзяновым и был удалён до конца матча за удар в область головы и шеи.



«Насколько был оправдан хит Карри в средней зоне на первых секундах? Понятно, что не оправдан. Мы знали, что у игроков «Авангарда» есть задание лежать на льду до выхода докторов, если идёт удар в голову или в спину.



Удар в голову был, но потом человек играл. Надо смотреть эпизод с разных повторов, я сейчас посмотрел с нашей камеры, но тут сложно сказать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.