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СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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«Спартак» уверенно обыгрывает СКА после первого периода со счётом 3:0

«Спартак» уверенно обыгрывает СКА после первого периода со счётом 3:0
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит первый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Спартаком». После первого периода гости ведут со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 6-й минуте Егор Савиков вывел москвичей вперёд, поставив в тупик Ларса Юханссона. На 17-й минуте Иван Дроздов подкараулил ошибку защитников СКА и, в меньшинстве убежав «один на один» с голкипером, увеличил преимущество красно-белых. На последней минуте периода Андрей Локтионов забросил третью шайбу «Спартака» в ворота Юханссона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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