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СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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Тренерский штаб СКА заменил Ларса Юханссона на Александра Самонова после первого периода

Тренерский штаб СКА заменил Ларса Юханссона на Александра Самонова после первого периода
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит первый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Спартаком». К началу второго периода гости ведут со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй игровой отрезок матча в ворота СКА встал российский голкипер Александр Самонов, сменив шведа Ларса Юханссона. Иностранный вратарь за первый период смог отразить 12 из 15 бросков. Одну из трёх шайб он пропустил в меньшинстве.

Напомним, на 6-й минуте Егор Савиков вывел москвичей вперёд, поставив в тупик Ларса Юханссона. На 17-й минуте Иван Дроздов подкараулил ошибку защитников СКА и, в меньшинстве убежав «один на один» с голкипером, увеличил преимущество красно-белых. На последней минуте периода Андрей Локтионов забросил третью шайбу «Спартака» в ворота Юханссона.

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