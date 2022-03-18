Хартли: в «Авангарде» были удивлены хитом Карри. Но мы воспользовались этой ситуацией

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после разгромной победы со счётом 8:1 в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» прокомментировал момент, произошедший на 11-й секунде встречи. Канадский форвард «сталеваров» Джош Карри в центре площадки столкнулся с защитником «ястребов» Дамиром Шарипзяновым и был удалён до конца матча за удар в область головы и шеи.
«Мы сегодня здорово начали и, конечно, были удивлены тем, какой силовой приём провёл Карри на Шарипзянове, потому что знаем нашу ситуацию с защитниками. Но мы воспользовались ситуацией, реализовали удаление, а затем уже стали развивать наш успех. Повести в счёте в серии на выезде — это крайне важно. Сегодня все игроки действовали грамотно и очень дисциплинированно.
Когда ты ведёшь в самом начале матча, да ещё и забиваешь в большинстве, то это придаёт уверенности в своих силах. У «Металлурга» покинул лёд Карри, им пришлось менять сочетания звеньев, и мы просто больше не отдавали инициативу. Но это всего лишь одна победа, неважно, с каким счётом закончился матч», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 18 марта 2022
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