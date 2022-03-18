Александр Овечкин щелчком разбил заградительное стекло в матче с «Коламбусом»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2) разбил заградительное стекло.

Момент произошёл во втором периоде. Нападающий «столичных» привычно щёлкнул из левого круга вбрасывания, но не попал в створ. Шайба отлетела в заградительное стекло и оставила на нём большую трещину. Стекло пришлось заменить, пауза продлилась около пяти минут.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, в ночь с 17 на 18 марта состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2. Овечкин забил 38-й гол в нынешнем сезоне НХЛ.