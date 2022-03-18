Александр Овечкин щелчком разбил заградительное стекло в матче с «Коламбусом»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2) разбил заградительное стекло.
Момент произошёл во втором периоде. Нападающий «столичных» привычно щёлкнул из левого круга вбрасывания, но не попал в створ. Шайба отлетела в заградительное стекло и оставила на нём большую трещину. Стекло пришлось заменить, пауза продлилась около пяти минут.
Видео момента можно посмотреть здесь.
Напомним, в ночь с 17 на 18 марта состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2. Овечкин забил 38-й гол в нынешнем сезоне НХЛ.
- 18 марта 2022
-
21:04
-
20:39
-
20:36
-
20:34
-
20:23
-
20:17
-
20:09
-
20:04
-
20:02
-
19:53
-
19:25
-
19:15
-
18:56
-
18:41
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:24
-
17:14
-
17:00
-
16:45
-
16:32
-
16:00
-
15:52
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:38
-
14:31
-
14:21
-
14:00