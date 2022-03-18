Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин: никогда не знаешь, что будет. Но, если могу обойти Хоу и Гретцки, я это сделаю

Овечкин: никогда не знаешь, что будет. Но, если могу обойти Хоу и Гретцки, я это сделаю
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возможности побить рекорд Уйэна Гретцки по голам в истории Национальной хоккейной лиги. Сейчас россиянин занимает третье место с 768 заброшенными шайбами.

«Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Никогда не знаешь, что произойдёт даже завтра. Я счастлив, что вышел на третье место, мы сделали это как команда. Сейчас это всего лишь определённый период времени, и, если я могу обойти Хоу и Гретцки, я это сделаю. Если что-то происходит, я чувствую себя счастливым», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, на счету россиянина 768 заброшенных шайб в лиге. Второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Новость по теме
Болельщики «Коламбуса» освистывали Овечкина каждый раз, когда форвард касался шайбы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022