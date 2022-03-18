Овечкин: никогда не знаешь, что будет. Но, если могу обойти Хоу и Гретцки, я это сделаю

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возможности побить рекорд Уйэна Гретцки по голам в истории Национальной хоккейной лиги. Сейчас россиянин занимает третье место с 768 заброшенными шайбами.

«Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Никогда не знаешь, что произойдёт даже завтра. Я счастлив, что вышел на третье место, мы сделали это как команда. Сейчас это всего лишь определённый период времени, и, если я могу обойти Хоу и Гретцки, я это сделаю. Если что-то происходит, я чувствую себя счастливым», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, на счету россиянина 768 заброшенных шайб в лиге. Второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.