Гретцки: если Овечкин побьёт мой рекорд, надеюсь, я буду там, чтобы пожать ему руку

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и его возможности побить рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге.

«Я не думаю, что вопрос в том, случится ли это. Вопрос в том, когда это случится. И это отлично для игры. Знаете что? Алекс — замечательный молодой человек. Мы хорошие друзья. Эй, слушайте, если он побьёт рекорд, надеюсь, что я буду там, чтобы пожать ему руку», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

Напомним, на счету Александра Овечкина 768 заброшенных шайб в лиге. Второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.