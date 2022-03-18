ИИХФ назвала сборные, которые заменят Россию и Беларусь на чемпионате мира — 2022
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте объявила сборные, которые заменят Россию и Беларусь на чемпионате мира — 2022.
Этими командами станут Франция и Австрия.
Напомним, ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределённый срок.
Кроме того, россиян отстранили от участия в Евротуре на два года. Швейцарская сборная займёт место россиян в качестве участника турнира вместе с Финляндией, Чехией и Швецией. Швейцария примет участие в шведском этапе Еврохоккейтура, который состоится в мае.
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