ИИХФ назвала сборные, которые заменят Россию и Беларусь на чемпионате мира — 2022

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте объявила сборные, которые заменят Россию и Беларусь на чемпионате мира — 2022.

Этими командами станут Франция и Австрия.

Напомним, ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределённый срок.

Кроме того, россиян отстранили от участия в Евротуре на два года. Швейцарская сборная займёт место россиян в качестве участника турнира вместе с Финляндией, Чехией и Швецией. Швейцария примет участие в шведском этапе Еврохоккейтура, который состоится в мае.

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