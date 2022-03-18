Р. Ротенберг — об 1:6: сегодня не день СКА. Козлов отпущения искать не стану

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги первого матча второго раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (1:6, 0-1).
«Команда вышла подготовленной, но, видимо, увидев полные трибуны — а мы давно перед полными не играли — где-то перегорели. Провели разговор в раздевалке, установка была не выполнена. Готовимся к следующей игре. Это плей-офф, без поражений не бывает побед.
У Лехтонена и Робинсона много «привозов»? Это лидеры команды, плей-офф длинный, и мы рассчитываем на лидеров. Поговорим с ними, обсудим, выясним причины. На тренировках они работали, как и все, на пределе. Сегодня не наш день. Не стал бы искать козлов отпущения и кого-то обвинять. Надо пройти это, это одна игра. Самое главное для нас — следующий матч», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 18 марта 2022
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