Р. Ротенберг: нельзя винить Юханссона. Вспоминается фраза — «кто-то же дал бросить»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги первого матча второго раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (1:6, 0-1).

«В этом сезоне мы сыграли три матча со «Спартаком». Соперник играл в перерыве товарищеские матчи, мы их смотрели. Были абсолютно готовы к сопернику. Была установка, которую не выполнили. Сейчас важно думать о следующем матче, этот — уже в прошлом.

В хоккее везёт тому, кто везёт, удачу надо заслужить работой. Нельзя сетовать на нехоккейные вещи. Это хоккей, игра ошибок. Мы сегодня допустили слишком много ошибок и поплатились за это. Учимся на своих ошибках и идём вперёд.

Три рикошета от одного игрока? Всякие вещи в моей карьере случались за последние 10 лет. В хоккее всякое бывает. Бывает, когда мы забиваем во втором периоде семь голов. Сегодня другая ситуация. Нам нужно преодолеть эти трудности всей командой, никого не обвиняя. При этом нужно учиться на своих ошибках и работать ещё усерднее, чтобы выиграть следующий матч.

Что с Юханссоном? Всегда можно искать причины, кого-то обвинять. Но вспоминается фраза – «кто-то же дал бросить». Это коллективная игра, все полевые отвечают за оборону, здесь нельзя винить вратаря. Мы проиграли все вместе. Заменили Юханссона, потому что искали путь к победе. Были и другие изменения в составе, мы до конца искали путь к победе. Сегодня не нашли, но уверен, что найдём путь к победе в следующем матче. Нам есть над чем работать. Сейчас подумаем, проанализируем все возможные изменения по составу. Состав вы увидите за час до следующей игры.

Почему ни разу за плей-офф не выиграли первый период? Нужно усерднее проанализировать детали, может быть, сейчас внесём коррективы. В плей-офф важно корректировать от матча к матчу, мы проходили через такие ситуации. Где-то надо играть хладнокровнее, по нашей системе, которая приносит результат. Мы это видим в этом плей-офф, видели и раньше. Будем работать, чтобы радовать наших болельщиков.

У Кемппайнена была травма во время сезона, с «Сибирью», перелом. У него рецидив травмы. Ждём его возвращения. Так как мы играем в плей-офф, то не можем раскрывать секреты и здоровье игроков, это неэтично», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.