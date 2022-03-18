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Савиков — о голе в ворота СКА: выйти в первом матче плей-офф и сразу забить — незабываемо

Савиков — о голе в ворота СКА: выйти в первом матче плей-офф и сразу забить — незабываемо
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Защитник «Спартака» Егор Савиков прокомментировал итоги первого матча второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (6:1, 1-0), а также свой гол.

«Игровая практика в ВХЛ и МХЛ помогла. Подошёл в хорошей форме к матчу. Мы долго готовились к игре. При счёте 3:0 самое главное было не расслабляться, продолжать показывать свой хоккей. Нам это говорили тренеры, мы выполнили установку. Эмоции от гола положительные — это незабываемый момент. Выйти в первом матче плей-офф и сразу забить гол», — передаёт слова Савикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился первый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0).

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