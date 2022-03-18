Дроздов — о разгроме СКА: на «Спартак» ничего не давило. Вышли и играли в свой хоккей

Нападающий «Спартака» Иван Дроздов прокомментировал итоги первого матча второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (6:1, 1-0), а также свой гол.

«Мы до этого играли товарищеские матчи. Подошли в полной форме. Были готовы ментально и физически. Ничего не давило. Вышли и играли в свой хоккей. Всегда, когда забиваешь, положительные эмоции. Хочется продолжать играть в этот же хоккей и забивать ещё», — передаёт слова Дроздова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился первый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0).