Aftonbladet: защитник «Металлурга» Хультстрём уже подписал контракт со шведским клубом

Защитник «Металлурга» Линус Хультстрём продолжит карьеру в шведском клубе «Линчёпинг», сообщает Aftonbladet.
Отмечается, что долгосрочный контракт между сторонами уже заключён. Тем не менее 29-летний шведский защитник намерен сначала доиграть сезон в Континентальной хоккейной лиге и уже после присоединиться к «Линчёпингу», в котором начинал карьеру.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Хультстрём подписал контракт с подольским «Витязем». Тогда шведский защитник сыграл 57 матчей, в которых набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «-15». Перед стартом текущего сезона он перешёл в «Металлург». В регулярном чемпионате Хультстрём провёл 48 встреч, записав на свой счёт 28 (4+24) результативных баллов при коэффициенте полезности «-2». В плей-офф он сыграл семь матчей, в которых отдал две передачи.
- 18 марта 2022
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