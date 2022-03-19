Кузнецов забросил свою 150-ю шайбу в НХЛ, сравняв счёт в игре с «Каролиной»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, гости ведут в счёте — 2:1.

На восьмой минуте встречи отличиться удалось 29-летнему центральном нападающему «столичных» Евгению Кузнецову, для которого эта шайба стала юбилейной – 150-й в 580-й игре в НХЛ. Евгению удалось поразить ворота Антти Раанты с довольно острого угла, точным попаданием в верхний угол ворот, который голкипер пытался защитить своим шлемом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 60 матчах, в которых набрал 61 (21+40) очко при коэффициенте полезности «+11» и 26 минутах штрафного времени. Напомним, что 8-летний контракт Евгения с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2024/2025, по которому он зарабатывает $ 7,8 млн в год ($ 62,4 млн – общая сумма).