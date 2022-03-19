Кузнецов повторил свою рекордную результативную серию, отличившись в игре с «Каролиной»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период, хозяева ведут в счёте — 3:2.

На восьмой минуте встречи отличиться удалось 29-летнему центральном нападающему «столичных» Евгению Кузнецову, для которого эта шайба стала юбилейной – 150-й в 580-й игре в НХЛ. Евгению удалось поразить ворота Антти Раанты с довольно острого угла, точным попаданием в верхний угол ворот, который голкипер пытался защитить своим шлемом.

Благодаря этому голу, который стал 21-м для Кузнецова в нынешнем сезоне, он повторил свою рекордную результативную серию, продлив её до 8 игр, в которых набрал 11 (6+5) очков.