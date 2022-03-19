Овечкин забросил 39-ю шайбу в сезоне в игре с «Каролиной», набрав 75-е очко

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период, счёт равный — 3:3.

На 15-й минуте заключительного игрового отрезка основного времени 36-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин забросил свою 39 шайбу в сезоне, реализовав большинство «Вашингтона» и благодаря чему набрав 75-е (39+36) очко. Ему ассистировал шведский форвард Никлас Бекстрём.

Примечательно, что Александр забрасывает уже в трёх играх кряду — ранее он поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) и «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, теперь на счету Александра Овечкина 769 заброшенных шайб в лиге. Второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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