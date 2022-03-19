Овечкин подразнил зрителей жестом после победного буллита в ворота «Каролины»

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не отказал себе в удовольствии подразнить зрителей «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США), где состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б).
Перед началом исполнения штрафного броска Овечкиным с трибун арены слышалось громкое и чёткое уханье в сторону российского игрока. После реализованной попытки, которая принесла его команде победу в матче, Овечкин подразнил зрителей жестом, приложив руку к уху.
Напомним, Александр провёл в нынешнем сезоне 61 матч, в которых набрал 75 (39+36) очков при коэффициенте полезности «+8» и 14 минутах штрафного времени. Примечательно, что Овечкин забрасывает уже в трёх играх кряду — ранее он поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) и «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).
- 19 марта 2022
-
06:15
-
06:09
-
05:56
-
05:42
-
05:30
-
05:10
-
04:47
-
04:32
-
02:35
- 18 марта 2022
-
23:50
-
23:48
-
23:30
-
23:20
-
23:17
-
22:55
-
22:48
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:19
-
22:12
-
21:54
-
21:04
-
20:39
-
20:36
-
20:34
-
20:23
-
20:17
-
20:09
-
20:04
-
20:02
-
19:53