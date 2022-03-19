Овечкин подразнил зрителей жестом после победного буллита в ворота «Каролины»

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не отказал себе в удовольствии подразнить зрителей «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США), где состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б).

Перед началом исполнения штрафного броска Овечкиным с трибун арены слышалось громкое и чёткое уханье в сторону российского игрока. После реализованной попытки, которая принесла его команде победу в матче, Овечкин подразнил зрителей жестом, приложив руку к уху.

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Напомним, Александр провёл в нынешнем сезоне 61 матч, в которых набрал 75 (39+36) очков при коэффициенте полезности «+8» и 14 минутах штрафного времени. Примечательно, что Овечкин забрасывает уже в трёх играх кряду — ранее он поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) и «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).