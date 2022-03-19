Овечкин обогнал Нуиндайка и сравнялся с Ришаром и Ферраро по сыгранным матчам в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 84-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ, приняв участие во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б).

Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1258-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он превзошёл результат завершившего карьеру Джо Нуиндайка и действующего защитника «Даллас Старз» Райана Сутера (по 1257 матчей) по количеству матчей в НХЛ.

Заодно российский нападающий повторил результат Анри Ришара и Рэя Ферраро (оба — по 1258), благодаря чему вышел на 84-е место в истории лиги по этому показателю. Ближайшей целью для Овечкина является результат известного в прошлом чешского форварда Радека Дворжака (1260).