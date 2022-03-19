Овечкин обогнал Нуиндайка и сравнялся с Ришаром и Ферраро по сыгранным матчам в НХЛ
Поделиться
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 84-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ, приняв участие во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б).
Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1258-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он превзошёл результат завершившего карьеру Джо Нуиндайка и действующего защитника «Даллас Старз» Райана Сутера (по 1257 матчей) по количеству матчей в НХЛ.
Заодно российский нападающий повторил результат Анри Ришара и Рэя Ферраро (оба — по 1258), благодаря чему вышел на 84-е место в истории лиги по этому показателю. Ближайшей целью для Овечкина является результат известного в прошлом чешского форварда Радека Дворжака (1260).
Комментарии
- 19 марта 2022
-
07:44
-
07:15
-
07:07
-
07:00
-
06:48
-
06:47
-
06:28
-
06:25
-
06:15
-
06:09
-
05:56
-
05:42
-
05:30
-
05:10
-
04:47
-
04:32
-
02:35
- 18 марта 2022
-
23:50
-
23:48
-
23:30
-
23:20
-
23:17
-
22:55
-
22:48
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:19
-
22:12
-
21:54
-
21:04
-
20:39
Партнерский контент