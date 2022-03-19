«Баффало» победил «Калгари», забросив в овертайме после грубой ошибки голкипера Маркстрёма

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

За «Баффало» в овертайме отличился Тейдж Томпсон вследствие грубой ошибки шведского голкипера «Флэймз» Якоба Маркстрёма. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Баффало» набрал 50 очков и поднялся на 12-е место в Восточной Конференции, «Калгари» с 82 очками продолжает занимать вторую строчку в Западной Конференции.

В следующем матче, который состоится завтра, 20 марта в 05:00 мск, «Калгари» встретится с «Ванкувер Кэнакс». А уже в следующий день, 21 марта в 05:00 мск, с «Ванкувером» сыграет «Баффало».