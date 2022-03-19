Евгений Кузнецов повторил второй результат в карьере по голам в регулярном чемпионате НХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б).
Благодаря этому российский форвард достиг отметки в 21 заброшенную шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, что является вторым результатом по голам в регулярке за время заокеанского этапа карьеры Евгения. Личный снайперский рекорд воспитанник челябинского хоккея установил в сезоне-2017/2018, когда забросил 27 шайб, сыграв 79 матчей в регулярке. Годом спустя Кузнецов отличился 21 раз, проведя 76 матчей.
Нынешний сезон девятый в заокеанской карьере Кузнецова. В 61 встрече россиянин набрал 61 (21+40) очко при показателе полезности "+9" и 28 минутах штрафного времени.
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