Евгений Кузнецов повторил второй результат в карьере по голам в регулярном чемпионате НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б).

Благодаря этому российский форвард достиг отметки в 21 заброшенную шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, что является вторым результатом по голам в регулярке за время заокеанского этапа карьеры Евгения. Личный снайперский рекорд воспитанник челябинского хоккея установил в сезоне-2017/2018, когда забросил 27 шайб, сыграв 79 матчей в регулярке. Годом спустя Кузнецов отличился 21 раз, проведя 76 матчей.

Нынешний сезон девятый в заокеанской карьере Кузнецова. В 61 встрече россиянин набрал 61 (21+40) очко при показателе полезности "+9" и 28 минутах штрафного времени.