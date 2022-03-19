Снайперская гонка НХЛ: Овечкин вышел на чистое четвёртое место, опередив Коннора

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в снайперской гонке сезона НХЛ, отметившись заброшенной шайбой в ворота «Каролины Харрикейнз» (4:3 Б).

В активе 36-летнего нападающего стало 39 точных бросков, благодаря чему он опередил форварда «Виннипег Джетс» Кайла Коннора, на счету которого 38 заброшенных шайб.

Накануне немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал третьим хоккеистом в этом сезоне НХЛ, забросившим 40 шайб в регулярке. Первое место в снайперской гонке продолжает занимать форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, в активе которого 45 точных бросков. Второе место с 40 голами делят Драйзайтль и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер.

Следом в зачёте снайперов располагаются Овечкин (39) и Коннор (38). Больше никто из игроков НХЛ не забил и 35 голов.