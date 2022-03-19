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«Флорида» на выезде всухую обыграла «Анахайм» и вышла на первое место на Востоке

«Флорида» на выезде всухую обыграла «Анахайм» и вышла на первое место на Востоке
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе «Флориды» нападающий Джонатан Юбердо оформил дубль и одну шайбу забросил Джо Торнтон. Россиянин Максим Мамин результативными действиями не отметился.

«Анахайм» проиграл шестой матч подряд. В прошлом сезоне серия поражений команды длилась девять матчей.

«Анахайм» с 65 очками и занимает 12 место в Западной Конференции. «Флорида», набрав 90 очков, обошла «Каролина Харрикейнз» в Восточной Конференции и вышла на первое место.

В следующем матче, который пройдёт 22 марта и начнётся в 05:00 мск, «Анахайм» встретится с «Нэшвилл Предаторз». А «Флорида» сыграет с «Монреаль Канадиенс» 25 марта, начало которого запланировано в 02:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Юбердо (Райнхарт, Дюклер) – 13:54 (5x4)   0:2 Юбердо (Барков, Марчмент) – 19:53 (5x5)   0:3 Торнтон (Аччари, Вераге) – 23:44 (5x5)
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