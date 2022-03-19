«Флорида» на выезде всухую обыграла «Анахайм» и вышла на первое место на Востоке

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе «Флориды» нападающий Джонатан Юбердо оформил дубль и одну шайбу забросил Джо Торнтон. Россиянин Максим Мамин результативными действиями не отметился.
«Анахайм» проиграл шестой матч подряд. В прошлом сезоне серия поражений команды длилась девять матчей.
«Анахайм» с 65 очками и занимает 12 место в Западной Конференции. «Флорида», набрав 90 очков, обошла «Каролина Харрикейнз» в Восточной Конференции и вышла на первое место.
В следующем матче, который пройдёт 22 марта и начнётся в 05:00 мск, «Анахайм» встретится с «Нэшвилл Предаторз». А «Флорида» сыграет с «Монреаль Канадиенс» 25 марта, начало которого запланировано в 02:00 мск.
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