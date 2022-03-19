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Дубль Ничушкина помог «Колорадо» на выезде обыграть «Сан-Хосе»

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» на выезде обыграть «Сан-Хосе»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль, по одному голу забили Назем Кадри, Даррен Хельм и Кейл Макар. Натан Маккиннон отдал три голевые передачи, Кейл Макар и Микко Рантанен — по две.

У «Сан-Хосе» отличились заброшенными шайбами Джеффри Вьель, Рудольф Балцерс и Эрик Карлссон. Российский нападающий команды Александр Барабанов записал на свой счёт голевой пас.

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» с 60 очками остаётся на 13-й строчке. «Колорадо», набрав 93 очка, продолжает занимать первое место.

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Аризоной Койотс». А «Колорадо» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Кадри (Рантанен, Макар) – 10:18 (5x4)   0:2 Хельм (Бураковски) – 14:14 (5x5)   0:3 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 20:34 (4x4)   0:4 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 35:29 (5x5)   1:4 Вьель (Власик, Мелош) – 39:19 (5x5)   2:4 Балцерс (Барабанов, Гертл) – 53:02 (5x5)   3:4 Карлссон (Кутюр) – 58:35 (6x5)   3:5 Ничушкин (Маккиннон, Рантанен) – 59:45 (en)
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