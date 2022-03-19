Светлов прокомментировал крупные поражения «Металлурга» и СКА в первых матчах 2-го раунда

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о крупных поражениях «Металлурга» от «Авангарда» и СКА от «Спартака» в первых матчах серии второго раунда плей-офф.
«Думаю, никто не ожидал, что чемпионы конференций так начнут второй раунд, но, с другой стороны, вчера было полнолуние, когда всё возможно.
Если же серьёзно, то нынешний плей-офф очень непредсказуемый, работает фактор легионеров. Поэтому ни одному результату нельзя удивляться.
Например, «Авангард» прямо по ходу плей-офф потерял ведущих защитников — Каски и Покку, а московское «Динамо» – ведущих форвардов — О'Делла и Петерссона. Пока на командах это отразилось не очень сильно, но всё увидим на длинной дистанции.
Есть и другая крайность. Хотим мы того или нет, но на легионеров в их странах в нынешней политической ситуации оказывается серьёзное давление. Одни вынуждены уезжать, другие остаются, но в игре их не узнать, они становятся факторами неопределённости.
Возьмите канадского форварда «Магнитки» Карри, который уже на 11-й секунде получает «5+20». Это настоящее ЧП – начать так серию с командой, которая лучше всех на Востоке играет по счёту. Штраф Карри привёл к двум быстрым голам «Авангарда», и игра, по сути, сделана. Странный эпизод в исполнении канадца.
Не узнал и голкипера СКА Юханссона, которого считаю одним из лучших в КХЛ. На мой взгляд, первый период со «Спартаком» стал самым неприятным в карьере шведа в КХЛ, его замена на Самонова в перерыве выглядела справедливой. Но гандикап красно-белых в три шайбы уже был создан», – цитирует Светлова Russia-Hockey.
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