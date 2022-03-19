Ничушкин обновил личный рекорд по количеству очков в сезоне НХЛ

Несколько минут назад закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Колорадо Эвеланш». В этом матче российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль и набрал 34-е и 35-е очки в текущем сезоне.
Таким образом, форвард превзошёл свой лучший результат, который он достиг ещё в дебютном сезоне в НХЛ, когда за «Даллас Старз» провёл 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 очка. Тот сезон форвард завершил с 36 баллами, так как два балла он набрал в матчах плей-офф.
В текущем сезоне Валерий сыграл в 44 играх, забросил 17 шайб и сделал 18 результативных передач.
Напомним, встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
- 19 марта 2022
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:12
-
08:00
-
07:44
-
07:15
-
07:07
-
07:00
-
06:48
-
06:47
-
06:28
-
06:25
-
06:15
-
06:09
-
05:56
-
05:42
-
05:30
-
05:10
-
04:47
-
04:32
-
02:35
- 18 марта 2022
-
23:50
-
23:48
-
23:30
-
23:20
-
23:17
-
22:55
-
22:48
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:26
-
22:23