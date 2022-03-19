Ничушкин обновил личный рекорд по количеству очков в сезоне НХЛ

Несколько минут назад закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Колорадо Эвеланш». В этом матче российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль и набрал 34-е и 35-е очки в текущем сезоне.

Таким образом, форвард превзошёл свой лучший результат, который он достиг ещё в дебютном сезоне в НХЛ, когда за «Даллас Старз» провёл 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 очка. Тот сезон форвард завершил с 36 баллами, так как два балла он набрал в матчах плей-офф.

В текущем сезоне Валерий сыграл в 44 играх, забросил 17 шайб и сделал 18 результативных передач.

Напомним, встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.