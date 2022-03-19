МЧМ-2022 состоится в августе и пройдёт в одном городе — Эдмонтоне

Молодёжный чемпионат мира – 2022 состоится в Эдмонтоне в августе. Весь турнир пройдёт в одном городе, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
Напомним, турнир уже начинался в декабре, однако был досрочно завершён из-за коронавируса.
Ранее ИИХФ приняла решение о приостановке участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в любой возрастной категории во всех соревнованиях или мероприятиях под эгидой ИИХФ. Таким образом, сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира 2022 года в Финляндии.
Сборную России на турнире заменит Латвия.
Также Россия лишилась прав на проведение молодёжного чемпионата мира, который должен был состояться в декабре 2022 — январе 2023 года в Новосибирске и Омске. В ближайшие месяцы ИИХФ начнёт переговоры, чтобы найти новую страну-хозяйку соревнований.
Российские команды не примут участия в молодёжном чемпионате мира 2022 года, чемпионате мира по хоккею — 2022 среди юношей до 18 лет, а также в молодёжном женском чемпионате мира — 2022.
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