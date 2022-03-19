Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 19 марта

Сегодня, 19 марта, пройдёт третий игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команды по-прежнему поделены на Восточную и Западную конференции. Сегодня пройдут два матча: один на Востоке и один на Западе.
В 14:30 мск в рамках Восточной конференции челябинский «Трактор» примет уфимский «Салават Юлаев».
В 17:30 мск на Западе ЦСКА в дерби примет московское «Динамо».
Напомним, в первом матче «Салават» выиграл у «Трактора» (1:0), ЦСКА переиграл «Динамо» (2:0).
По ходу первого раунда «Спартак» выбил из плей-офф «Йокерит», который снялся с розыгрыша Кубка Гагарина, СКА переиграл минское «Динамо», ЦСКА выиграл у «Локомотива», а московское «Динамо» одолело «Северсталь» в семи матчах.
На Востоке «Металлург» выиграл серию у «Барыса», «Трактор» – у «Нефтехимика», «Авангард» – у «Ак Барса», а «Салават Юлаев» – у «Сибири».
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