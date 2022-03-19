Директор «Северстали»: все иностранцы изъявили желание вернуться в клуб в следующем сезоне

Директор «Северстали» Николай Канаков подвёл итоги сезона для команды.

«Сезон был космический – были взлёты и падения, были обидные поражения, феерические победы. Всё к этому шло. Велась кропотливая работа. Плей-офф показал, что мы боевая команда, можем биться. Первый раунд до седьмого матча – это того стоило. Хоккейный клуб «Северсталь» включает в себя не только первую команду, но и молодёжную, юниорскую и школьные. Все эти команды выступают на высшем уровне в своих лигах и успешно попали в плей-офф. Это тоже одна из особенностей этого сезона. Клуб работает, развивается. В первую очередь сделана ставка на своих молодых воспитанников. Мы эту тенденцию обозначили ещё пару лет назад, мы по этому пути идём, и в перспективе, в следующем сезоне ребята будут очень востребованы. Я так понимаю, что мы удачно и своевременно занялись этим вопросом, у нас будет определённый приоритет. На данный момент первая команда — «Северсталь» – распущена.



Как только закончился последний матч, мы прилетели в Череповец, команда была распущена, поэтому итогов сезона с руководством клуба и наблюдательным советом ещё не проводилось. Думаю, мы соберёмся в середине апреля. Подведём итоги, и будет уже понятна перспектива хоккейного клуба и команды на следующий сезон. Да, в СМИ есть информация о том, что Разин может уйти. Нам лично Андрей Владимирович ничего не говорил. Пока работаем в том русле, которое у нас есть. На данный момент Андрей Владимирович – главный тренер, исполняющий обязанности генерального менеджера. По игрокам могу сказать, что у нас есть право дать квалификации до 30 апреля – это ещё полтора месяца. Ведутся переговоры. Хоккеистов распустили, дадим полторы-две недели отдохнуть, отвлечься, а потом в апреле скрупулёзно подойдём к этому вопросу.



Сразу отвечу по иностранцам. Как вы видели, иностранцы все играли до конца, несмотря на то что часть финнов уже уехала из лиги. У нас иностранцы играли, и все изъявили желание вернуться в хоккейный клуб в следующем сезоне. Конечно, всё зависит от ситуации, которая происходит. Спрос на иностранцев будет, захотят ли они приехать, дадут ли им приехать – вопрос в этом.



Разумеется, костяк мы формируем уже не первый сезон, именно так строится вся команда. На данный момент основные игроки – Вовченко, Пилипенко, у которых заканчиваются контракты. В силу возраста они являются ограниченно свободными агентами. Согласно регламенту, мы до 30 апреля можем дать им квалификацию или договориться напрямую, чтобы они выходили на рынок. Как это сложится – другой вопрос. Другой клуб вправе перебить эту квалификацию, а мы вправе подтвердить её. Здесь у нас есть ещё шаги для выравнивания ситуации. Если мы не сможем перебить квалификацию другого клуба, то игрок уходит в другой клуб за компенсацию. Компенсация высчитывается в зависимости от предложений, предоставленных игроку. В любом случае из всех игроков неограниченно свободные агенты у нас – Андрей Алексеев, он вправе выбирать любой клуб. Все остальные – только через компенсацию. В принципе, всё стабильно – тренерский штаб стабилен, руководство не меняется, бюджет на 2022 год утверждён. Поэтому нет предпосылок к каким-либо изменениям в составе.



Да, наш единственный титульный спонсор – ПАО «Северсталь», мировой гигант. Как сложатся обстоятельства – сложно сказать. Все средства, выделенные на 2022 год, были подтверждены. Мы ими руководствуемся. До конца 2022 года у нас всё без изменений. Что будет с 2023-м – вопрос для обсуждения. Понятно, что ситуация сложная, вероятность уменьшения финансирования есть, но мы пока не хотим смотреть на это в негативном свете», – цитирует Канакова официальный сайт клуба.