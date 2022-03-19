Каменский — о 6:1 со СКА: «Спартак» забил всё что мог, а у соперника не пошло
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Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский поделился мнением о победе над СКА со счётом 6:1.
«Победа над СКА в первой игре со счётом 6:1 – достойный результат для «Спартака», но это только начало серии, впереди ещё много матчей. «Спартак» победил за счёт желания, везения, хорошей игры и выполнения тренерского задания, но расслабляться нельзя. Забили всё что могли, а у соперника не пошло. Конечно, Борис Миронов (главный тренер «Спартака». – Прим. «Чемпионата») и Алексей Жамнов (советник председателя наблюдательного совета «Спартака». – Прим. «Чемпионата») общаются, обсуждают определённые моменты», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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