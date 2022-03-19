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Крикунов: Воробьёв — опытный специалист, «Магнитка» покажет свои сильные стороны

Крикунов: Воробьёв — опытный специалист, «Магнитка» покажет свои сильные стороны
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о поражении «Металлурга» от «Авангарда» со счётом 1:8.

«Очень удивлён крупным счётом в матче между «Металлургом» и «Авангардом». Посмотрим, что будет дальше, это всего лишь первая игра. «Авангард» пока оставляет хорошее впечатление, Боб Хартли – молодец, но ещё всё впереди. Команда мобилизовалась в плей-офф, но не стоит забывать, что Илья Воробьёв – опытный специалист, прошедший отличную тренерскую школу и добивавшийся больших побед. «Магнитка» покажет свои сильные стороны», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, второй матч в серии состоится завтра, 20 марта, в Магнитогорске. Начало – в 14:30 мск.

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