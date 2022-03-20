Крикунов: СКА не ожидал такой прыти от «Спартака». Думаю, армейцы всё равно выиграют серию

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о серии второго раунда плей-офф между петербургским СКА и московским «Спартаком». В первом матче красно-белые в Петербурге одержали победу со счётом 6:1.



«Да, СКА крупно проиграл «Спартаку». Но это только первая игра, посмотрим, что будет дальше. У СКА хорошие шансы на выход в следующий раунд, всё ещё впереди. Думаю, армейцы всё равно выиграют серию у «Спартака». Они просто не ожидали такой прыти, не думали, что соперник так побежит вперёд и так рьяно заиграет. Предполагали, что будет легче. Сейчас сделают выводы и покажут совершенно другой хоккей в следующем матче», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.