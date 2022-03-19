Стали известны составы «Трактора» и «Салавата» на первый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев» опубликовали составы на второй матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова». Начало — в 14:30 мск.



«Трактор»:



Вилл (Гарипов);

Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;

Телегин — Бэйлен, Тертышный — Седлак — Гика;

Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Потапов;

Карпухин — Рольгизер, Шварев — Стась — Фатеев.



«Салават Юлаев»:



Шарыченков (Скрынник);

Коледов – Науменков, Кулёмин – Кадейкин – Шмелёв;

Мухамадуллин – Хафизуллин, Башкиров – Хохряков – Тихонов;

Панин – Бирюков, Санников – Картаев – Кузьмин;

Зубарев, Скориков — Пустозёров – Пименов – Алалыкин.



Напомним, в первом матче уфимцы одержали победу с минимальным счётом.