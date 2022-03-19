КХЛ оштрафовала Джоша Карри за нарушение в матче с «Авангардом»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Металлург» – «Авангард», в котором на 11-й секунде матча форвард «Магнитки» Джош Карри за фол против игрока «Авангарда» Дамира Шарипзянова получил удаление до конца матча (5+20). Россиянин долгое время не мог подняться со льда. После просмотра судьи выписали Карри удаление за удар в область головы и шеи.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Джоша Карри по п. 1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», – указано в заявлении на официальном сайте КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 19 марта 2022
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