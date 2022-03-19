Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ оштрафовала Джоша Карри за нарушение в матче с «Авангардом»

КХЛ оштрафовала Джоша Карри за нарушение в матче с «Авангардом»
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Металлург» – «Авангард», в котором на 11-й секунде матча форвард «Магнитки» Джош Карри за фол против игрока «Авангарда» Дамира Шарипзянова получил удаление до конца матча (5+20). Россиянин долгое время не мог подняться со льда. После просмотра судьи выписали Карри удаление за удар в область головы и шеи.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Джоша Карри по п. 1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», – указано в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
Хартли: в «Авангарде» были удивлены хитом Карри. Но мы воспользовались этой ситуацией
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022