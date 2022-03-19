Защитник «Салавата» Панин был удалён за симуляцию. После этого «Трактор» забил третий гол

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

На 55-й минуте при счёте 2:1 в пользу челябинцев защитник уфимцев Григорий Панин на скорости вошёл в чужую зону. Затем его зацепил игрок обороны «Трактора» Ник Бэйлен, в результате чего Панин потерял равновесие и рухнул на лёд. Судья сразу поднял руку и удалил Бэйлена за задержку клюшкой. Однако вместе с ним был удалён и сам Панин — за симуляцию.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что при игре «четыре на четыре» челябинцы смогли увеличить своё преимущество благодаря голу Лукаша Седлака.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».