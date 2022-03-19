«Было приятно сделать это». Овечкин прокомментировал свой жест в адрес ухающих трибун

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал момент матча с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б). Россиянин после реализованной попытки в серии буллитов, которая принесла его команде победу, подразнил зрителей жестом, приложив руку к уху. Так Овечкин отреагировал на уханье в свою сторону от болельщиков.



«Атмосфера была потрясающей. Просто было весело. Было приятно сделать это», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Напомним, Александр провёл в нынешнем сезоне 61 матч, в которых набрал 75 (39+36) очков при коэффициенте полезности «+8» и 14 минутах штрафного времени. Примечательно, что Овечкин забрасывает уже в трёх встречах кряду — ранее он поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) и «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).