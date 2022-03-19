«Было приятно сделать это». Овечкин прокомментировал свой жест в адрес ухающих трибун

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал момент матча с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б). Россиянин после реализованной попытки в серии буллитов, которая принесла его команде победу, подразнил зрителей жестом, приложив руку к уху. Так Овечкин отреагировал на уханье в свою сторону от болельщиков.
«Атмосфера была потрясающей. Просто было весело. Было приятно сделать это», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.
Напомним, Александр провёл в нынешнем сезоне 61 матч, в которых набрал 75 (39+36) очков при коэффициенте полезности «+8» и 14 минутах штрафного времени. Примечательно, что Овечкин забрасывает уже в трёх встречах кряду — ранее он поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) и «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).
- 19 марта 2022
-
18:10
-
17:56
-
17:35
-
17:14
-
16:55
-
16:46
-
16:19
-
15:54
-
15:29
-
15:08
-
15:00
-
14:35
-
13:55
-
13:38
-
13:15
-
12:26
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:55
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:12
-
08:00
-
07:44
-
07:15
-
07:07
-
07:00
-
06:48
-
06:47
-
06:28
-
06:25