Журналист RMNB о жесте Овечкина: идеальное зрелище! Он провоцировал своих недоброжелателей

Обозреватель RMNB Иэн Оланд поделился мыслями о моменте матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б). Капитан «столичных» Александр Овечкин после реализованной попытки в серии буллитов, которая принесла его команде победу, подразнил зрителей жестом, приложив руку к уху. Так россиянин отреагировал на уханье в свою сторону от болельщиков.
Кроме того, он забил гол в этом матче.
«Голы Овечкина настолько крутые, что нам не надоедает писать о них вновь и вновь. Сравняв счёт во встрече с «Каролиной Харрикейнз» в третьем периоде (гол стал 769-м в карьере Овечкина), Ови затем реализовал послематчевый буллит и тем самым принёс победу своей команде.
В то время как с трибун разносился неодобрительный гул от болельщиков «Харрикейнз», Овечкин подхватил шайбу в центре площадки, сблизился с вратарем Антти Раантой и переиграл его с неудобной руки. Идеальное зрелище. После успешной попытки Ови приложил руку к уху, провоцируя своих недоброжелателей на ещё больший гул. Невероятно!» — приводит слова Оланда RMNB.
- 19 марта 2022
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