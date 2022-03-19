Журналист RMNB о жесте Овечкина: идеальное зрелище! Он провоцировал своих недоброжелателей

Обозреватель RMNB Иэн Оланд поделился мыслями о моменте матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б). Капитан «столичных» Александр Овечкин после реализованной попытки в серии буллитов, которая принесла его команде победу, подразнил зрителей жестом, приложив руку к уху. Так россиянин отреагировал на уханье в свою сторону от болельщиков.

Кроме того, он забил гол в этом матче.

«Голы Овечкина настолько крутые, что нам не надоедает писать о них вновь и вновь. Сравняв счёт во встрече с «Каролиной Харрикейнз» в третьем периоде (гол стал 769-м в карьере Овечкина), Ови затем реализовал послематчевый буллит и тем самым принёс победу своей команде.



В то время как с трибун разносился неодобрительный гул от болельщиков «Харрикейнз», Овечкин подхватил шайбу в центре площадки, сблизился с вратарем Антти Раантой и переиграл его с неудобной руки. Идеальное зрелище. После успешной попытки Ови приложил руку к уху, провоцируя своих недоброжелателей на ещё больший гул. Невероятно!» — приводит слова Оланда RMNB.