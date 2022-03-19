Капризов: беру на себя ответственность и обещаю больше зажигать своих партнёров

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал неудачную серию команды. В последних 12 матчах «дикари» потерпели восемь поражений.

«Дела шли не очень хорошо. Думаю, каждый парень в команде должен заняться самоанализом, чтобы выяснить, что в своей игре можно изменить, улучшить, как мы можем продолжать становиться лучше в каждой встрече. Это то, над чем мы все работаем как команда, но каждый игрок должен найти что-то, что он может продолжать исправлять, чтобы стать лучше.

Мы подпустили конкурентов? Я заметил, что многие команды были совсем рядом. Очевидно, что такого не было в начале сезона, когда мы много выигрывали. Мы были далеко впереди, но я думаю, что, если что-то может дать нам толчок, нам нужно продолжать совершенствоваться и продолжать становиться лучше, особенно в это критическое для нас время.



Мои «-4» в матче с «Нэшвиллом»? Это то, о чём я думаю после встреч: что я мог сделать лучше, что я мог сделать иначе. Беру на себя ответственность и обещаю продолжать прогрессировать, проявлять больше эмоций и больше зажигать своих партнёров. Сейчас я не показываю свою лучшую игру, но делаю всё, что могу, и продолжаю работать над тем, чтобы становиться лучше», — приводит слова Капризова The Athletic.