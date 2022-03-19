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Лямся: с «Трактором» очень сложно отыгрываться. Но серия едет в Уфу при комфортном счёте

Лямся: с «Трактором» очень сложно отыгрываться. Но серия едет в Уфу при комфортном счёте
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (1:4, 1-1).

«Очень непростой матч. Поворотным моментом стал эпизод, когда мы получили два удаления подряд, и соперник использовал оба этих удаления. С «Трактором» очень сложно отыгрываться, но ребята сегодня старались больше действовать с шайбой, агрессивно. Но серия едет в Уфу при весьма комфортном для нас счёте.

«Трактор» — очень серьёзный оппонент, закончивший регулярку на втором месте в конференции, а мы потеряли семь человек уже в ходе плей-офф. Конечно, всё это сказывается. У Антипина травма, по этой причине он сегодняшний матч пропустил.

Не сказал бы, что у нас какие-то проблемы в защите были. Просто после двух пропущенных голов нам пришлось раскрываться, отсюда и стали появляться некоторые свободные зоны», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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