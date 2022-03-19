Зубарев — о серии с «Трактором»: «Салават» как был аутсайдером, так им и считается

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (1:4, 1-1).

«Начали лучше, чем в предыдущей встрече. Уже не позволяли сопернику таких вольностей, у него была пара удалений в первом периоде, и плохо, что мы их не реализовали. Сами проиграли матч из-за своих ошибок, удалений, неправильных действий. Так что есть и позитив — то, что сами проиграли.



Болельщики — ключевой фактор, хорошо, что они сидели не в углу, а практически посередине, и мы их слышали. Как в Уфе, решили здесь спеть гимн — молодцы. Дома они нас погонят, но как мы были аутсайдерами, так ими и считаемся. Мы андердоги? Я пока так и не перевёл это слово в «Википедии». «Трактор» выше в таблице закончил регулярку. После первого матча все говорили, что отвратительно сыграли обе команды, засушили игру. Поэтому будем брать другим, так как мы послабее. Но ничего-ничего, мы будем бороться. Бывает, и слабаки выигрывают», — приводит слова Зубарева официальный сайт КХЛ.