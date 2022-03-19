Кудашов: «Динамо» пропускает очень лёгкие голы. Легко пропускаем, тяжело забиваем

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мыслями после поражения в матче с ЦСКА (2:4, 0-2).

«Думаю, что сегодня ключевой момент был во втором периоде. Сравняли счёт, имели моменты, чтобы выйти вперёд. Как и в первой игре, такая ситуация под копирку, что не забили и потом пропускаем в свои ворота. А пропускаем очень лёгкие голы, из-за мелочей, из-за ошибок. Очень легко пропускаем и очень тяжело забиваем.

За счёт чего будем отыгрываться? Я приблизительно сказал. Думаю, что рисунок игры будет тем же самым, потому что секретов тут нет. Нужно сыграть более надёжно, не дать сопернику забить и поострее в атаке.

Бочаров справлялся нормально, дали вздохнуть. Иногда в матче бывают такие ситуации, когда надо что-то поменять, завести команду, поэтому и бывают такие смены», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.