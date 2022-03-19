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Армейцы отмечали победу, Кудашов задумчиво следил за игрой. Фото с ЦСКА — «Динамо»

Армейцы отмечали победу, Кудашов задумчиво следил за игрой. Фото с ЦСКА — «Динамо»
Алексей Кудашов
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19 марта в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» во второй игре в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 4:2.

Нападающий московского «Динамо» Артём Фёдоров поделился мыслями после поражения в матче с ЦСКА (2:4, 0-2), а также прокомментировал победный гол Владислава Каменева.

«Два раза пропустили голы в следующей смене после своего гола? Нам надо было быть собраннее. Завтра разберём ошибки, чтобы больше такого не допускать.

Как мы с Линдбергом потеряли шайбу, когда Окулов отдал на гол Каменеву? Получается так, что шайбу там выбили, и она начала скакать – он просто первым по ней попал и удачно скинул её на партнёра. Тот выкатился, и ему уже никто не мешал, чтобы бросить по воротам», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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