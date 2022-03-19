Армейцы отмечали победу, Кудашов задумчиво следил за игрой. Фото с ЦСКА — «Динамо»

19 марта в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» во второй игре в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 4:2.
Нападающий московского «Динамо» Артём Фёдоров поделился мыслями после поражения в матче с ЦСКА (2:4, 0-2), а также прокомментировал победный гол Владислава Каменева.
«Два раза пропустили голы в следующей смене после своего гола? Нам надо было быть собраннее. Завтра разберём ошибки, чтобы больше такого не допускать.
Как мы с Линдбергом потеряли шайбу, когда Окулов отдал на гол Каменеву? Получается так, что шайбу там выбили, и она начала скакать – он просто первым по ней попал и удачно скинул её на партнёра. Тот выкатился, и ему уже никто не мешал, чтобы бросить по воротам», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 19 марта 2022
-
21:21
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:20
-
20:08
-
20:03
-
20:01
-
19:58
-
19:22
-
19:00
-
18:51
-
18:36
-
18:33
-
18:10
-
17:56
-
17:35
-
17:14
-
16:55
-
16:46
-
16:19
-
15:54
-
15:29
-
15:08
-
15:00
-
14:35
-
13:55
-
13:38
-
13:15
-
12:26
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15