С. Фёдоров — о Константинове: тяжёлая тема, если честно. Дай бог скоро свидимся

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (4:2, 2-0), а также поздравил с днём рождения легендарного экс-защитника армейцев и «Детройт Ред Уингз» Владимира Константинова.

«Скорости очень и очень высокие, был интересный хоккей для зрителей. Второй период был очень сумбурным с нашей стороны, но смогли закончить его с преимуществом в одну шайбу. Мы немного неправильно распоряжались шайбой в средней зоне. В третьем периоде собрали волю в кулак и выполнили то, что мы хорошо делаем.

Успел ли поздравить Константинова с 55-летием? Нет, не успел. Но поздравлю прямо сейчас… Тяжёлая тема, если честно. Не думаешь о дне рождения, о конфетти или о чём-то таком. Потому что Володя находится в определённой физической ситуации. Поэтому я хочу ему пожелать крепкого здоровья. И, конечно, пожелать тем людям, которые помогают ему проходить определённый восстановительный процесс, чтобы они заботились о нём как о себе. И дай бог скоро свидимся», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в 1997 году Владимир Константинов вместе с Вячеславом Фетисовым и массажистом «Детройта» Сергеем Мнацакановым попали в серьёзную аварию, в результате которой Константинов впал в кому. После выхода из неё через несколько недель Константинов оказался прикован к инвалидному креслу. Травмы головы привели к нарушению речи и памяти. Ему требуется постоянный уход.